CALCIO FEMMINILE Femminile: c'è anche San Marino nell'urna dei sorteggi per Euro 2025-26

Sarà una giornata storica per il calcio femminile sammarinese. Per la prima volta ci sarà anche una nazionale sammarinese interessata ai sorteggi per la fase a girone per le qualificazioni agli Europei under 19. La nazionale del ct Giacomo Piva conoscerà domani le avversarie del mini-girone. Tra le squadre testa di serie: Serbia, Slovacchia, Slovenia, Israele, Romania, Repubblica Ceca.

