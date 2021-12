Femminile: c’è l’Inter ad Acquaviva per l’ultima del 2021

Femminile: c’è l’Inter ad Acquaviva per l’ultima del 2021.

La San Marino Academy domenica saranno in campo per l’ultima volta prima delle festività natalizie contro un avversario d’eccezione. Ad Acquaviva sarà l’Inter che contenderà ad Alain Conte e alle sue ragazze gli ultimi tre punti della fase a gironi di Coppa Italia. Le due formazioni hanno vinto i rispettivi incroci con il Pro Sesto e saranno una di fronte all’altra in una sorta di spareggio: chi vince passa. San Marino Academy – Inter, valevole per la 3° giornata della fase a gironi di Coppa Italia (Gruppo D), sarà trasmessa in live streaming, con telecronaca integrale, sulla pagina Facebook della San Marino Academy. La differita sarà fruibile sui canali TV e web di San Marino RTV. Si gioca domenica ad Acquaviva, con fischio d’inizio fissato alle 14:30.

