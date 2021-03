Femminile: Cambiaghi e Bugeja, il Sassuolo passa a San Marino

Sconfitta per 2-0 per la San Marino Academy che cede in casa contro il Sassuolo. La squadra di Gian Piero Piovani passa in vantaggio al 40' del primo tempo con Michela Cambiaghi su assist di Pirone. Tre minuti più tardi occasionissima per le biancoazzurre con Yesica Menin che colpisce il palo. Nella ripresa è Haley Bugeja a firmare il raddoppio. La giocatrice maltese segna il settimo gol stagionale all'81' minuto. Il Sassuolo consolida il terzo posto, la San Marino Academy resta al terzultimo posto che vale ancora la salvezza a +1 sul Napoli reduce dal successo sulla Florentia. Per la squadra di Alain Conte, prossimo impegno in trasferta sul campo della AS Roma.