SERIE A Femminile, Camilla Labate: "Abbiamo voglia di riscattarci"

Continua il lavoro a Gatteo della San Marino Academy in vista del debutto casalingo di domani contro il Milan. La squadra di Alain Conte è reduce dal pesante ko contro l'Empoli e sul campo di casa è alla ricerca della giusta reazione per dimenticare il prima possibile la sconfitta all'esordio. Non sarà della partita Corazzi, che sta recuperando da un problema muscolare. Sarà della partita Yiesica Menin che invece ha assorbito il colpo ricevuto domenica. Avversario è il Milan, guidato in panchina da Maurizio Ganz. Le rossonero hanno vinto all'esordio 1-0 con rete di Miriam Longo contro la Florentia. Ad Acquaviva si gioca alle 17:45 a porte chiuse.



