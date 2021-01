SERIE A FEMMINILE Femminile: Camilla Labate passa alla Lazio La centrocampista saluta la San Marino Academy e la serie A

Movimento in uscita per la San Marino Academy. Camilla Labate lascia il biancoazzurro del Titano per vestire il biancoceleste della Lazio. La centrocampista scende di categoria e concluderà la stagione in serie B. Labate era arrivata a San Marino in estate dopo l'esperienza con il Sassuolo.

