Femminile: Chiara Beccari alla Juventus

Chiara Beccari è una giocatrice della Juventus. L'attaccante sammarinese vestirà nella prossima stagione la maglia bianconera. Chiara Beccari ha debuttato in prima squadra con la maglia della San Marino Academy segnando anche una rete. E' stata convocata anche in Nazionale Italiana under 16 con la quale ha partecipato al Torneo delle Nazioni firmando anche una doppietta nella finale per il terzo posto vinta per 3-1 contro la Slovenia. Per la giovanissima giocatrice biancoazzurra visite mediche di rito al J Medical per iniziare l'avventura in bianconero.