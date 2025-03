Femminile, Chiara Beccari con il Best Italian Girl Player Under 21

Non ha potuto partecipare alla serata finale per l'impegno con la nazionale italiana in Nations League contro la Svizzera, ieri Chiara Beccari ha ricevuto il premio Best Italian Girl Player Under 21 del 2023 ritirato dall'amministratore delegato del Sassuolo Alessandro Terzi insieme al tecnico Gianpiero Piovani. Per l'attaccante italo-sammarinese in prestito dalla Juventus al Sassuolo il giusto coronamento per un grandissimo anno passato anche per la partecipazione al mondiale. Nella serata organizzata da TuttoSport è stato premiato Jude Bellingham con il Golden Boy 2023, riconoscimento per il miglior calciatore under 21.