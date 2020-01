PRIMAVERA Femminile: colpo esterno della primavera della San Marino Academy a Bari La rete di Alice Zaghini nel secondo tempo permette alla biancoazzurre di vincere sul campo della Pink

A decidere la sfida Alice Zaghini a coronamento di una grande settimana per la giovane biancoazzurra che insieme alla gemella Giulia è stata convocata in nazionale under 15. Prima occasione di marca pugliese con la girata di Fiore sul cross dalla destra, si allunga il portiere sammarinese a deviare in angolo. Risposta delle Titane affidata al capitano Eleonora Cecchini che scappa via palla al piede sulla sinistra ed una volta entrata in area conclude trovando la parata di Di Fronzo. Ancora la Pink Bari: conclusione dalla lunga distanza che va a scheggiare la parte alta della traversa con Protopapa. Buonamassa da centrocampo direttamente verso lo specchio di porta con Piazzi che tocca la palla concedendo il corner. Sul calcio d'angolo la palla arriva a Ruscitto che calcia in porta di mancino, trovando la decisiva deviazione di un difensore sammarinese. Sul cambio fronte la San Marino Academy potrebbe colpire con Giulia Sanchi, la numero 7 s'invola verso la porta, entra in area e conclude. Di Fronzo è brava a respingere. L'ultima occasione del primo tempo è della Pink Bari con Zilli che ci prova dal limite trovando la parata dell'estremo difensore sammarinese.

Nella ripresa la San Marino Academy sblocca il risultato con un grandissimo gol di Alice Zaghini che dalla distanza lascia partire una gran conclusione che sorprende il portiere di casa. La risposta della Pink Bari tre minuti più tardi con Fiore che dal limite impegna Piazzi, che devia in corner. San Marino non ci sta e su calcio d'angolo sfiora il raddoppio: con il colpo di testa di Sietchiping Nzepa che chiama alla parata il portiere della Pink Bari che risponde con la punizione di Francesca Fiore che centra la traversa, poi sulla respinta Zilli viene murata. San Marino con la bella azione partita da fallo laterale: Cecchini di prima in verticale, Sietchiping Nzepa interviene sulla palla, per servire Sanchi che entra in area e conclude in porta mandando sul fondo. Al 35' la San marino Academy rischia. Le biancoazurre in possesso palla finiscono per perdere palla fuori area con Fanelli che recupera palla, per poi servire Zilli che da dentro l'area calcia in porta. Irene Piazzi salva tutto con una bella parata. L'ultima occasione della partita è di marca pugliese sugli sviluppi di un corner nasce una mischia dalla quale la San Marino Academy riesce a uscire indenne. Al fischio finale fa festa San Marino per una bella vittoria di misura che conferma la crescita della primavera del Titano guidata dal tecnico Filippo Zaghini.



