SERIE B FEMMINILE Femminile: colpo San Marino Academy a Como Grande vittoria della squadra di Alain Conte sul campo della seconda in classifica.

Grande vittoria della San Marino Academy che vince 4-2 sul campo del Como seconda in classifica. La squadra di Alain Conte va in vantaggio dopo 1 minuto con Sofieke Jansen. Il Como ristabilisce la parità con Miriam Picchi al 19'. Nella ripresa nuovo vantaggio biancoazzurro con Raffaella Barbieri in apertura di ripresa. Alessandra Massa sembra mettere al sicuro il risultato al 58'. Il Como ha la forza di riaprire la partita con Cristina Carp. Ci pensa Yesica Menin con un gol incredibile da metà campo a firmare il nuovo allungo per la San Marino Academy che vale il definitivo 4-2 delle Titane. La squadra di Alain Conte tornerà in campo mercoledì per il recupero con la Roma Calcio Femminile in trasferta.

