Femminile: dal Giappone il primo rinforzo della San Marino Academy.

E' Shino Kunisawa il primo rinforzo della San Marino Academy per il prossimo campionato di serie A. La centrocampista giapponese è reduce dalla stagione con il Tavagnacco con 14 presenze e una rete segnata. In carriera anche due apparizioni in Nazionale nelle amichevoli giocate dal Giappone contro Svezia e Svizzera.

