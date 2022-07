SAN MARINO ACADEMY Femminile: dall’Inter ecco Arianna Marengoni

L’attacco della San Marino Academy si rinforza ulteriormente con Arianna Marengoni. La giocatrice - classe 2003 - si inserisce pienamente in quella politica di rinverdimento della rosa che nelle ultime settimane è stata inaugurata e poi portata avanti con l’annuncio di altre Millennials quali Accornero, Abouziane, Ladu e Bolognini. Ma non è solo per ragioni di età che la San Marino Academy ha deciso di avere con sé Marengoni, che arriva in biancoazzurro dall’Inter con la formula del prestito. La ragazza, dopo quattro anni nelle giovanili nerazzurre ed una prima esperienza con le adulte al Ravenna Women, rappresenta un profilo di grande interesse per molteplici motivi. Tecnico-tattici, certamente. Ma anche di altra natura. Ad esempio, colpisce la sua determinazione a lavorare per migliorarsi e continuare la propria crescita nel mondo delle ‘grandi’. Lo conferma lei stessa: “Un anno e mezzo fa, con il Ravenna, ho fatto il mio ingresso nel calcio delle adulte e vorrei consolidare la mia presenza in questo ambito. La San Marino Academy mi offre un’importante chance per farlo. Potrò mettermi alla prova in un campionato difficile e competitivo, all’interno di un gruppo che certo non scenderà in campo per partecipare, ma che si pone obiettivi importanti. Questo mi stimola tantissimo. Io e le altre ragazze giovani potremo crescere tanto.”

