SERIE B FEMMINILE Femminile: derby a Cesena per la San Marino Academy

In Serie B femminile, l'ultimo impegno in campionato della San Marino Academy è il derby in trasferta contro il Cesena. La squadra di Alain Conte è reduce dalla bella vittoria contro il Palermo in rimonta, mentre le romagnole dal ko contro il Chievo Verona per 4-0. Due i punti di vantaggio delle biancoazzurre sulla squadra di Roberto Rossi. Nelle ultime cinque gare le Titane hanno raccolto 9 punti, mentre le bianconere non vincono da quattro turni, ultimo successo con la Torres lo scorso 7 novembre. Dopo questa giornata, il campionato di serie B tornerà a gennaio. L'ultimo impegno della San Marino Academy nel 2021 sarà la partita di Coppa Italia domenica prossima ad Acquaviva contro l'Inter.

