Femminile: derby amaro per la San Marino Academy a Ravenna

Femminile: derby amaro per la San Marino Academy a Ravenna.

Prima sconfitta stagionale per la San Marino Academy in serie B. Nella seconda giornata di campionato le biancoazzurre cadono a Ravenna 2-1. Vantaggio delle romagnole con Simona Cimatti al 13'. Nella ripresa il pareggio di Raffaella Barbieri al 69'. Due minuti più tardi la rete della vittoria per il Ravenna firmata da Francesca Barbaresi.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: