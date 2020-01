SERIE B Femminile: domani la San Marino Academy sfida la Lazio

Femminile: domani la San Marino Academy sfida la Lazio.

In serie B femminile la San Marino Academy affronta domani la prima giornata del girone di ritorno. La squadra di Alain Conte sarà impegnata in casa della Lazio. Le biancocelesti sono terze in classifica a quattro punti dalla capolista San Marino. Nella gara di andata la partita era terminata con il punteggio di 2-2. Quello tra Lazio e San Marino Academy è il big match della giornata, il primo due sfide decisive per il futuro delle Titane, che domenica prossima sfideranno in casa il Napoli secondo in classifica.



I più letti della settimana: