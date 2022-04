SERIE B FEMMINILE Femminile: doppietta Jansen, San Marino vince in rimonta a Tavagnacco Nel recupero della 13' giornata la squadra di Alain Conte vince 2-1.

Una bella vittoria in rimonta per la San Marino Academy che s'impone sul campo del Tavagnacco grazie alla doppietta di Sofieke Jansen. Le padrone di casa sono subito pericolose e con Gaia Milan hanno un'occasione clamorosa subito in apertura. Il piattone della numero 20 è sul fondo. La San Marino Academy non riesce a creare veri pericoli dalla parti di Beretta, mentre le gialloblu riescono un po' di più a portare il pallone in area sammarinese. La vivacità di Massa porta a creare qualche spunto interessante, come sul cross dalla sinistra per Menin.

Il capitano biancoazzurro colpisce di testa, Rossi respinge, Jansen da buona posizione manda alto. Da Papaleo parte un'altra buona opportunità delle Titane, palla per Massa che s'infila, Beretta esce con i tempi giusti, il rimpallo finisce a Jansen che prova a piazzarla, salva una giocatrice del Tavagnacco. La prodezza di giornata è targata Sofia Kongouli, che da fuori mette il pallone all'incrocio dei pali e porta avanti il Tavagnacco. All'intervallo la squadra di Alain Conte è costretta a rincorrere. Nella ripresa sono le padrone di casa ad avere subito la buona occasione per il raddoppio. Kongouli punta la porta e calcia. Alessia Piazza tiene la San Marino Academy in partita. Di là Jansen è ben servita da Menin, ma si defila troppo, il diagonale esce dalla parte opposta di pochissimo.

La squadra sammarinese cresce alla distanza e trova il pareggio. Cross perfetto di Martina Piazza per Sofieke Jansen che di testa supera Beretta e riporta il risultato in parità al 76'. La centrocampista ha l'occasione per la doppietta. Sul cross di Baldini, il colpo di testa trova la grande parata di Beretta. Gol rimandato di poco. Al'80' le Titane completano il sorpasso, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gol che vale il 2-1 San Marino Academy. Il Tavagnacco prova l'assalto per il pari, ma non passa vince la squadra di Alain Conte 2-1.

