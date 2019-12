SERIE B Femminile: è una San Marino Academy da serie A Battuta 3-0 la Riozzese e secondo posto in classifica.

La San Marino Academy batte 3-0 la Riozzese nel big match della giornata del campionato di serie B e si porta al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli. Apre le marcature Raffaella Barbieri all'8' minuto. Nella ripresa le Titane raddoppiano con Viola Brambilla con una gran conclusione dalla distanza per poi trovare il tris con Greta Di Luzio con un tiro da fuori. Domenica prossima la trasferta di Verona contro il Chievo Fortitudo per l'ultimo impegno in campionato del 2019, mentre mercoledì la San Marino Academy scenderà in campo ad Acquaviva contro l'Hellas Verona per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

