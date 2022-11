Femminile: Eleonora Cecchini tra le migliori 20 della East Coast Conference Nel suo primo anno nel campionato universitario, la centrocampista sammarinese ha segnato già quattro reti.

Ancora un'altra bella soddisfazione per la sammarinese Eleonora Cecchini. La centrocampista biancoazzurra, impegnata nel campionato universitario negli Stati Uniti, è stata inserita tra le migliori 20 calciatrici della East Coast Conference. Eleonora Cecchini ha segnato quattro gol in questa stagione, due dei quali decisivi per la D'Youville University per ottenere i successi contro Bluefield State and Queens.

