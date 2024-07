SERIE B FEMMINILE Femminile: Elisa Crevacore alla San Marino Academy

Primo movimento in entrata per la San Marino Academy che annuncia l’arrivo di Elisa Crevacore, l’ex Pavia Academy, di scuola Inter, arriva sul Titano come rinforzo per la fascia.

