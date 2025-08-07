TV LIVE ·
Femminile, Giorgia Bertolotti: "Vogliamo creare un bel gruppo. Bello l'esordio nella mia Brescia"

Tra le calciatrici confermate per la prossima stagione della San Marino Academy, la centrocampista alla quinta stagione sul Titano.

di Elia Gorini
7 ago 2025

Tra le calciatrici confermate per la prossima stagione della San Marino Academy, la centrocampista Giorgia Bertolotti:

"L'obiettivo è quello di creare una squadra che ha voglia di venire ad allenarsi al campo e credo che questo possa poi portarci ad essere competitive su tutti i campi".

Hai sposato il progetto San Marino Academy, ormai ti trovi bene qua?

"Sì, non posso dire il contrario, è il quinto anno che inizio qui quindi sarebbe impossibile dire che non mi trovo bene. Qua si sta bene proprio a 360 gradi, quindi sono serena e sono felice".

Siamo a un mese proprio dall'inizio della stagione, si inizierà a Brescia una partita che senti in particolar modo?

"Sì, assolutamente. Giochiamo a Brescia che è la mia città, dove ho giocato per tantissimi anni quindi sicuramente avrò anche un po' di pubblico che verrà a vedere. Quindi un bel inizio e si spera che quando si inizia bene poi dopo si prosegue meglio".

Sei grande conoscitrice del campionato di Serie B, che stagione sarà quest'anno visto che c'è una sola promozione e due retrocessioni? 

"Sì, diciamo che il fatto di una sola promozione a discapito dell'anno scorso che ce n'erano tre, già cambia un pochino tutto. Penso che sulla carta ci siano un paio di squadre superiori per quanto riguarda i nomi e poi dopo ci sia un bel campionato livellato, dove tante squadre possono dire la loro".

Possiamo dire che l'obiettivo è salvarsi un po' prima dell'ultima giornata?

"Senza forse, deve essere quello, assolutamente". 




