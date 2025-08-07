Femminile, Giorgia Bertolotti: "Vogliamo creare un bel gruppo. Bello l'esordio nella mia Brescia"

Tra le calciatrici confermate per la prossima stagione della San Marino Academy, la centrocampista Giorgia Bertolotti:

"L'obiettivo è quello di creare una squadra che ha voglia di venire ad allenarsi al campo e credo che questo possa poi portarci ad essere competitive su tutti i campi".

Hai sposato il progetto San Marino Academy, ormai ti trovi bene qua?

"Sì, non posso dire il contrario, è il quinto anno che inizio qui quindi sarebbe impossibile dire che non mi trovo bene. Qua si sta bene proprio a 360 gradi, quindi sono serena e sono felice".

Siamo a un mese proprio dall'inizio della stagione, si inizierà a Brescia una partita che senti in particolar modo?

"Sì, assolutamente. Giochiamo a Brescia che è la mia città, dove ho giocato per tantissimi anni quindi sicuramente avrò anche un po' di pubblico che verrà a vedere. Quindi un bel inizio e si spera che quando si inizia bene poi dopo si prosegue meglio".

Sei grande conoscitrice del campionato di Serie B, che stagione sarà quest'anno visto che c'è una sola promozione e due retrocessioni?

"Sì, diciamo che il fatto di una sola promozione a discapito dell'anno scorso che ce n'erano tre, già cambia un pochino tutto. Penso che sulla carta ci siano un paio di squadre superiori per quanto riguarda i nomi e poi dopo ci sia un bel campionato livellato, dove tante squadre possono dire la loro".

Possiamo dire che l'obiettivo è salvarsi un po' prima dell'ultima giornata?

"Senza forse, deve essere quello, assolutamente".







