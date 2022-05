Femminile: Gomes decide la sfida tra Torres - San Marino Academy

Foto: San Marino Academy

Contro la Torres arriva il secondo ko consecutivo della San Marino Academy. Le Titane cedono di misura al termine di una gara nella quale non sono mancate le proteste delle biancoazzurre. Il primo grande pericolo sugli sviluppi di un corner che Marenic gira in porta, la sfera esce sul fondo. La Torres si costruisce la palla del vantaggio con Gomes che si presenta a tu per tu con Alessia Piazza, l'estremo difensore della San Marino Academy è straordinaria nell'intervento. Venturini e Menin in un paio di occasioni ci provano per le ospiti senza creare problemi alla retroguardia sarda. Bella azione sammarinese sulla destra con Menin per Massa che mette una gran palla al centro, Kuenrath tocca di testa e palla fuori. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa occasione San Marino Academy con Menin per Barbieri e la risposta di Fabiano a respingere. Ancora la squadra di Alain Conte che si libera sulla destra con Massa che mette in movimento Jansen che calcia in porta. Fabiano respinge con i pugni. Su calcio d'angolo, la San Marino Academy la sblocca con Barbieri, il direttore di gara annulla la rete. Le palle inattive creano qualche apprensione alla difesa sarda. La Torres passa in vantaggio a dieci dalla fine con Adriana Gomes che dal nulla lascia partire un tiro che sorprende Alessia Piazza. Padrone di casa in vantaggio. Ancora la numero 7 potrebbe andare in rete e firmare la doppietta, Alessia Piazza è superlativa nell'intervento. Nel finale di gara le Titane ci provano per trovare il gol del pari, Jansen calcia da buona posizione, Fabiano respinge. Al fischio finale è 1-0 Torres, quarto vittoria consecutiva per le sarde.