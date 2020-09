Femminile: grande debutto per la Primavera della San Marino Academy

Debutto da incorniciare per la San Marino Academy che nel campionato primavera inizia con un 4-0 all'Orobica. La squadra di Filippo Zaghini sblocca la partita al 39' con Alice Zaghini che sblocca la partita direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa la San Marino Academy fa le prove del raddoppio al 19' quando centra la traversa con Giuliani. Nel finale di gara le biancoazzurre segnano ancora. Il raddoppio al 37' lo firma Laura Sietchiping sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 43' il 3-0 con Beatrice Bonora che sfrutta l'errore di disimpegno della difesa dell'Orobica per conquistare il pallone e andare a concludere in porta. Prima della fine arriva anche il 4-0 con Melissa Casali che trova una grandissima conclusione da fuori area sugli sviluppi di un corner e fa partire un tiro a scendere che batte ancora il portiere avversario. Una rete assolutamente da rivedere per coraggio e tecnica che chiudere nel migliore dei modi un grande esordio sammarinese. Nella giornata di esordio del campionato Primavera da segnalare anche i successi di Inter, 5-0 alla Riozzese Como e Juventus sul campo del Brescia per 3-0.



