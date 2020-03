Femminile: i club in videoconferenza per fare il punto della situazione

Sul futuro della stagione attenzione particolare anche da parte della San Marino Academy. che nel campionato di serie B femminile è in lotta per la promozione. La linea della FIGC è quella di portare a termine i campionati per poter così assegnare sul campo i verdetti relativi a promozione e retrocessioni. E' questo quello che emerso dalla videoconferenza tra i club di serie A e serie B femminile. Nel frattempo le società hanno concordato di portare all'attenzione della Divisione Calcio Femminile un documento congiunto, nel quale saranno avanzate idee e proposte ad ampio raggio sulle modalità di eventuale proseguo della stagione in corso e della prossima.