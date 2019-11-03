Femminile: i risultati della 4° giornata

Quarta giornata del Campionato di serie B femminile.
RAVENNA - SAN MARINO ACADEMY (0-0) 0-1
56' Menin Yesica (SM)
VITTORIO VENETO - NOVESE (1-1) 2-2
10' Marenco Ilaria (N)
39' Caccamo Patrizia (VV)
83' Vitiello Giusy (N)
94' Frizza Gloria (VV)
CITTADELLA - NAPOLI (0-1) 0-1
42' Chatzinikolaou Despoina (N)
PERUGIA - LAZIO (0-1) 0-2
45+6' Coletta Cristina (L)
70'(r) Pezzotti Arianna (L)
RIOZZESE - CESENA (0-1) 3-2
3' Pastore Sara (C)
60' Rognoni Alessia (R)
66' Codecà Biancamaria (R)
71' Rognoni Alessia (R)
82' Calli (C)
ROMA CF - CHIEVO FORTITUDO (0-0) 0-0
CLASSIFICA
VITTORIO VENETO 10
RIOZZESE 10
NAPOLI 10
LAZIO 7
NOVESE 7
CITTADELLA 6
SAN MARINO ACADEMY 5
CHIEVO FORTITUDO 4
CESENA 2
ROMA CF 2
RAVENNA 1
PERUGIA 1