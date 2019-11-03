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Femminile: i risultati della 4° giornata

Prima vittoria per la San Marino Academy, pari per la capolista Vittorio Veneto.

di Elia Gorini
3 nov 2019
Femminile: i risultati della 4° giornata

Quarta giornata del Campionato di serie B femminile. 


RAVENNA - SAN MARINO ACADEMY (0-0) 0-1

56' Menin Yesica (SM)


VITTORIO VENETO - NOVESE (1-1) 2-2

10' Marenco Ilaria (N)

39' Caccamo Patrizia (VV)

83' Vitiello Giusy (N)

94' Frizza Gloria (VV)


CITTADELLA - NAPOLI (0-1) 0-1

42' Chatzinikolaou Despoina (N)


PERUGIA - LAZIO (0-1) 0-2

45+6' Coletta Cristina (L)

70'(r) Pezzotti Arianna (L)


RIOZZESE - CESENA (0-1) 3-2

3' Pastore Sara (C)

60' Rognoni Alessia (R)

66' Codecà Biancamaria (R)

71' Rognoni Alessia (R)

82' Calli (C)


ROMA CF - CHIEVO FORTITUDO (0-0) 0-0


CLASSIFICA

VITTORIO VENETO 10

RIOZZESE 10

NAPOLI 10

LAZIO 7

NOVESE 7

CITTADELLA 6

SAN MARINO ACADEMY 5

CHIEVO FORTITUDO 4

CESENA 2

ROMA CF 2

RAVENNA 1

PERUGIA 1



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