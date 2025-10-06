Femminile: il Bologna la vince 4 a 2 in rimonta dopo i due vantaggi delle Titane

La San Marino Academy lotta ma si arrende al Bologna in una gara intensa e ricca di emozioni. Le Titane di mister Piva, schierate con la difesa a tre e Sechi al fianco di Fracas, partono bene e trovano il vantaggio all’8’ con una splendida conclusione di Fracas. Le ospiti pareggiano con Martiskova, ma Sechi, dal dischetto, riporta avanti le biancoazzurre. Il Bologna reagisce e, prima con Tironi e poi con Rognoni nel finale di tempo, ribalta il punteggio andando al riposo sul 3-2. Nella ripresa le rossoblù controllano il gioco e, nel finale, chiudono i conti con un gran gol al volo di Tardini per il definitivo 4-2. Le Titane, pur generose fino all’ultimo, non riescono a riaprire il match.







