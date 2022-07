SM ACADEMY Femminile: il centrocampo si rinforza con Gaia Bolognini, in prestito dalla Viola

Dopo Accornero, c’è un altro rinforzo a centrocampo. Gaia Bolognini farà parte della rosa della San Marino Academy per la stagione 2021-22. La classe 2003 arriva in prestito dalla Fiorentina. Con Accornero non condivide solo la posizione in campo, ma anche una parte importante della propria vicenda sportiva: entrambe si sono messe in mostra con la maglia della Florentia San Gimignano ed entrambe hanno fatto il proprio esordio in Serie A sotto la guida tecnica di Giulia Domenichetti, che ritroveranno proprio in Academy.

“Le giovani e le giovanissime nel gruppo sono tante e questo mi piace molto. - fa sapere Gaia - So che è un aspetto importante per la coach e ho visto che la San Marino Academy si è mossa con decisione in questa direzione. Lo ritengo un punto di forza per qualsiasi squadra. È giusto lavorare anche in ottica futura. Ma è altrettanto importante, anzi essenziale, poter contare su elementi di esperienza".

