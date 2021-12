Femminile: il Cesena riprende la San Marino Academy al 95' Vantaggio delle Titane con Jansen, il pari delle bianconere con Pinna all'ultima azione

Femminile: il Cesena riprende la San Marino Academy al 95'.

Termina in parità per 1-1 il derby di serie B femminile tra Cesena e San Marino Academy. Titane in vantaggio con il gol dell'olandese Sofieke Jansen nel corso del primo tempo. Il Cesena pareggia al 95' con Romina Pinna che sfrutta un pallone in verticale nell'ultima occasione a disposizione delle romagnole.

I più letti della settimana: