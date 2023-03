Sconfitta casalinga per la San Marino Academy che cede 2-1 in casa contro il Cittadella. Le ospiti passano in vantaggio con Sofia Koungouli al 37' del primo tempo. Nella ripresa di Salvatore Colantuono raddoppia con Caterina Ambrosi. La rete delle Titane arriva nel recupero su calcio di rigore con Raffaella Barbieri.