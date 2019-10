Femminile: il Cittadella passa a San Marino 3-2

È il Cittadella a infliggere la prima sconfitta stagionale alla San Marino Academy. Le granata sono più ciniche e passano 3-2 ad Acquaviva. Eppure l’inizio è di marca biancazzurra: non sono passati nemmeno 20 secondi dal fischio d’inizio che Barbieri serve l’accorrente Baldini tutta sola davanti a Toniolo, brava la numero uno ospite ad opporsi alla conclusione della numero sette. Al nono ecco il vantaggio del Cittadella, con la bella conclusione di Cacciamali che si insacca sotto la traversa dove Ciccioli non può arrivare.

La risposta sammarinese è in questa fuga di Menin, ancora brava Toniolo a respingere. A rimettere le cose a posto ci pensa Baldini con questa bella conclusione che si insacca in porta. Alla mezz’ora ancora Cittadella pericoloso, ma sulla conclusione dal limite di Baldo è brava Ciccioli a respingere in tuffo.

A pochi minuti dall’intervallo Ponte riporta le ospiti in vantaggio con questo colpo di testa da due passi. Vantaggio legittimato poi dal 3-1 in apertura di ripresa, complice anche una difesa sammarinese non impeccabile con il malinteso tra Piazza e Ciccioli, ne approfitta Kastrati che ruba palla e fa 3-1.

La reazione sammarinese porta al 3-2, siglato dalla stessa Piazza che svetta più in alto di tutti da calcio d’angolo e riapre i giochi. A pareggiarla ci prova Baldini, conclusione parata facile da Toniolo e soprattutto Barbieri che si divora il gol del pari dall’area piccola, brava ancora nell’occasione il numero uno granata ad opporsi. I cinque di recupero non portano il tanto desiderato gol del pari e così il Cittadella sale sull’autobus con i tre punti in tasca.





Simon Pietro Tura