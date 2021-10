SERIE B FEMMINILE Femminile: il Como vince a San Marino 2-1 Successo in rimonta per la formazione di Sebastian De La Fuente con gol vittoria dell'ed Greta di Luzio, dopo il vantaggio delle Titane di Yesica Menin.

Seconda sconfitta consecutiva per la San Marino Academy. La squadra di Alessandro Recenti perde in casa contro il Como. Primo tempo senza grandi emozioni, ma spigoloso, sono ben 4 i cartellini gialli. Per il resto poco, fatta eccezione per un colpo di testa di Mariani al 18' e la conclusione di Fusar Poli senza che possa creare affanno. Passata la mezz'ora break Como, con l'ex Di Luzio a farsi largo e servire Rigaglia, altra ex di giornata, la conclusione trova la deviazione di Alessia Piazza decisiva. L'azione prosegue con la San Marino Academy che riesce a ripulire la propria area. Di là Menin riesce a dare vivacità con le sue discese, il Como copre bene.

Nella ripresa arrivano le proteste del Como sugli sviluppi di una gran bella azione della formazione lariana, nella conclusione di Picchi, l'ex Ravenna finisce a terra, per il direttore di gara si può proseguire, ci sono le proteste del Como, un'azione da rivedere. Il lampo che accende la gara dopo 25 minuti con Yesica Menin, l'attaccante sammarinese anticipa tutti e con una conclusione al volo porta avanti la San Marino Academy. Gran gol per Yesica Menin. La replica del Como, non tarda ad arrivare. Elisa Carravetta firma il pareggio appena sette minuti più tardi il suo ingresso in campo sugli sviluppi di una punizione laterale, la numero 22 è libera di colpire. Rete di rapina per la 19enne cresciuta nel settore giovanile dell'Inter. Il Como cresce e con Greta Di Luzio fa le prove generali del gol del vantaggio con una conclusione che impegna Piazza. Al 77' il 2-1 proprio con l'ex biancoazzurra che sigla il sorpasso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la conclusione di Greta di Luzio trova il corridoio giusto per finire in rete. Nel finale di partita il Como si difende bene, la San Marino Academy prova l'assalto ma non basta. Vince il Como, secondo ko consecutivo per le Titane, terzo in questa stagione.

