Femminile, il debutto della San Marino Academy ad Arezzo

Ufficializzato il calendario della prossima stagione del campionato di serie B femminile. La San Marino Academy debutterà in trasferta sul campo dell'Arezzo il 6 settembre. Questo il programma del primo turno di campionato: Arezzo-San Marino Academy, Bologna-Genoa, Brescia-Freedom, Cesena-Vicenza, Lumezzane-Verona, Moncalieri-Catania, Res Donna Roma-Frosinone.
In Coppa Italia la squadra biancoazzurra esordirà nel turno preliminare domenica 30 agosto contro il Catania in gara unica. In caso di parità al 90' si procederà con i tiri di rigore. La vincente di questa sfida sarà impegnata nel primo turno contro la Ternana nel week-end del 19-20 settembre.