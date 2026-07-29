SERIE B FEMMINILE

Femminile, il debutto della San Marino Academy ad Arezzo

Domenica 30 agosto il turno preliminare di Coppa Italia contro il Catania.

Femminile, il debutto della San Marino Academy ad Arezzo.

Ufficializzato il calendario della prossima stagione del campionato di serie B femminile. La San Marino Academy debutterà in trasferta sul campo dell'Arezzo il 6 settembre. Questo il programma del primo turno di campionato: Arezzo-San Marino Academy, Bologna-Genoa, Brescia-Freedom, Cesena-Vicenza, Lumezzane-Verona, Moncalieri-Catania, Res Donna Roma-Frosinone.

In Coppa Italia la squadra biancoazzurra esordirà nel turno preliminare domenica 30 agosto contro il Catania in gara unica. In caso di parità al 90' si procederà con i tiri di rigore. La vincente di questa sfida sarà impegnata nel primo turno contro la Ternana nel week-end del 19-20 settembre.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy