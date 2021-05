SERIE A FEMMINILE Femminile: il Napoli vince e vede la salvezza, per la San Marino Academy la serie A è più lontana La squadra di Pistolesi la sblocca subito, poi nella ripresa segna altre 4 reti.

Sconfitta pesante nel risultato e per la classifica per la San Marino Academy sul campo del Napoli. La scontro salvezza premia la squadra di Alessandro Pistolesi che s'impone 5-0 e allunga di tre punti in classifica quando mancano solo tre giornate. Le padrone di casa la sbloccano quasi subito con il grandissimo gol di Sarah Huchet, conclusione al volo di destra e palla che tocca la traversa prima di entrare in porta. Napoli avanti dopo 3 minuti. Le azzurre legittimano il vantaggio con una serie di conclusione da fuori, su quella di Goldoni, Ciccioli si allunga a deviare in angolo. La replica della San Marino Academy è con Millie Chandarana. Destro da dentro l'area e palla contro il palo esterno. Chandarana da fuori, Tasselli non ha problemi. Cafferata controlla un gran pallone e poi conclude in porta, ancora Ciccioli a salvare in angolo. Prima delle fine di tempo rete annullata a Eleonora Goldoni per posizione di fuorigioco.

[Banner_Google_ADS]



Nella ripresa la partita è aperta con occasioni da una parte e dall'altra. Ciccioli è chiamata in causa da Oliviero dalla distanza. A 20 minuti dalla fine il raddoppio con Isotta Nocchi, perfetto il pallone filtrante di Cafferata per la numero 20 e Napoli sul 2-0. La squadra di Pistolesi va sul 3-0 con il calcio di rigore trasformato da Sarah Huchet. Arriva la doppietta anche per Isotta Nocchi che di prima gira in porta il cross di Goldoni con un tocco sotto misura. Al 90' il definitivo 5-0 di Evdokiya Popadinova che sfrutta l'errore di Ciccioli. Il Napoli vince e si porta a +3 sulla San Marino Academy e vede la salvezza, per le Titane diventa sempre più difficile confermare la serie A.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: