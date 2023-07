SAN MARINO ACADEMY Femminile: il nuovo allenatore è Geppino Marino

La Prima Squadra femminile della San Marino Academy ha trovato il suo nuovo allenatore. A prendere il posto dell’uscente Giulia Domenichetti sarà infatti Geppino Marino, tecnico campano che nell’ultima stagione ha guidato il Venezia in serie C portandolo anche alla conquista della Coppa Italia di categoria. Nella sua carriera è stato inoltre tecnico di Napoli (in cui ha ottenuto due promozioni consecutive portando il club campano dalla C alla A), Lazio e Sassari Torres, toccando sia Serie A che Serie B femminile. “La San Marino Academy ha voglia di ripartire e di rilanciarsi nel prossimo campionato di Serie B – racconta il neo tecnico - e questo è uno dei punti che mi ha convinto a scegliere questa panchina. Ho trovato una buona organizzazione, con persone volenterose a costruire un buon progetto. È una società di qualità che ha centrato pochi anni fa traguardi importanti come la Serie A. C’è voglia di rivalsa sia per me che per loro. Tutti questi sono gli ingredienti che mi hanno portato a scegliere la San Marino Academy”.

