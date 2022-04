SERIE B FEMMINILE Femminile: il Palermo batte la San Marino Academy 3-2 Titane avanti con Massa, poi le rosanero ribaltano il risultato con Collovà e Ribellino. Barbieri per la nuova parità prima del rigore decisivo di Zito.

Femminile: il Palermo batte la San Marino Academy 3-2.

Si ferma a Palermo la serie di due vittorie consecutive della San Marino Academy. Le biancoazzurre cedono 3-2 alle rosanero di Antonella Licciardi. Le Titane vanno in vantaggio con Alessandra Massa nel primo tempo dopo 11 minuti. Le padrone di casa pareggiano al 24 con Marta Collovà. Nella ripresa il Palermo ribalta il punteggio con Giada Ribellino al 72'. Raffaella Barbieri segna la 13' rete stagionale poco dopo il suo ingresso in campo e ristabilisce la parità al 74'. La rete che decide la sfida in favore del Palermo arriva su calcio di rigore al 79' con Simona Zito. La San Marino Academy resta a quota 35 punti in classifica. Prossimo impegno ancora in trasferta per la squadra di Alain Conte, che giocherà domenica primo maggio a Sassari contro la Torres per il recupero della prima giornata di ritorno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: