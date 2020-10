Femminile: il Sassuolo di misura sulla San Marino Academy

La San Marino Academy perde 1-0 sul campo del Sassuolo secondo in classifica. La squadra del tecnico Piovani trova la rete da tre punti solo all'82' con Valeria Pironi. La squadra di Alain Conte resta a quota tre punti con Hellas Verona e Pink Bari, davanti a Napoli fermo a zero. Prossimo impegno in casa contro la Roma.