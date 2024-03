SERIE B FEMMINILE Femminile: impresa della San Marino Academy che batte il Cesena Titane subito in vantaggio, poi il pareggio delle romagnole. Giuliani firma il gol da tre punti.

Impresa della San Marino Academy che batte 2-1 il Cesena, con le bianconere reduci da sei vittorie di fila. Per le biancoazzurre grande protagonista è Raffaella Barbieri che dopo 27 secondi dal fischio d'inizio segna il gol del vantaggio sammarinese. Il pareggio delle romagnole arriva al 20' con un gran tiro al volo di Gaia Lonati. Al 37' il nuovo vantaggio delle Titane con Swami Giuliani che sfrutta il grande assist di Barbieri. Per la San Marino Academy è la quarta vittoria in campionato. Un successo che porta le biancoazzurre al sopra alla zona retrocessione di un punto in virtù del pari della Freedom sul campo dell'Hellas Verona.

