Femminile: infortunio per Francesca Montanari, venerdì amichevole con la Fiorentina Problema al ginocchio per la calciatrice della San Marino Academy.

In attesa del debutto ufficiale, la San Marino Academy sfiderà in amichevole la Fiorentina. La gara inizialmente rinviata per motivi logistici, si giocherà venerdì 14 agosto alle 17:30. La partita si disputerà a porte chiuso a Gatteo Mare dove la squadra di Alain Conte sta proseguendo la preparazione. Intanto brutto infortunio per Francesca Montanari. Bel corso della seduta di allenamento di lunedì la calciatrice ha riportato un problema serio al ginocchio. Saranno necessari ulteriori accertamenti da parte dello staff medico, ma i tempi di recupero non saranno brevi. La San Marino Academy tonerà dunque sul mercato per un rinforzo tra i pali.



