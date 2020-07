Femminile: intesa tra San Marino Academy e Vis Pesaro

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha raggiunto un accordo con la squadra femminile della Vis Pesaro. La collaborazione permetterà ad alcune giovani calciatrici biancazzurre di misurarsi nel campionato di Eccellenza con la maglia della Vis e, dall'altra parte, gli scout della San Marino Academy visioneranno costantemente i talenti biancorossi.

L'intesa è annuale, per il momento, con opzione di rinnovo. Nel frattempo, la squadra di Alain Conte sta continuando la preparazione in vista dello storico esordio in Serie A fissato per il weekend del 22/23 agosto.