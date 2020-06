Femminile, Ivan Zannoni: "Alain Conte ha fatto un capolavoro"

L'intervista al ds Ivan Zannoni

C'è ancora grande entusiasmo in casa San Marino Academy per lo storico obiettivo raggiunto. La serie A è un traguardo incredibile per il Titano, che il prossimo anno si confronterà con le grandi del calcio femminile italiano. Un premio al lavoro per tecnico Alain Conte, una "scommessa" del ds Ivan Zannoni che ci parla del prossimo campionato. Nel video l'intervista