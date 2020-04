SERIE B Femminile, Ivan Zannoni: "Pochi dubbi, in caso di sospensione la San Marino Academy è seconda" Il direttore sportivo della squadra femminile ha ricordato che le Titane hanno chiuso l'andata davanti a tutti e a parità di gare giocate occupano la posizione che vale la serie A.

Non ha ancora ufficializzato la sospensione definitiva la Divisione Calcio Femminile. Lo stop attualmente è previsto fino al 3 maggio, poi la FIGC dovrà prendere una decisione anche in ambito femminile, con serie A e serie B che potrebbero essere dichiarati concluse.

La San Marino Academy è attualmente terza in classifica alle spalle della Lazio, ma con una gara da recuperare, aspetto che pone le Titane virtualmente al secondo posto in classifica e in serie A. La squadra di Alain Conte ha chiuso il girone di andata davanti a tutti da campione d'inverno.

Dopo la 14' giornata, l'ultima disputata interamente, la San Marino Academy occupava la seconda posizione in classifica. Posizione confermata anche nel turno successivo (con tre gare da completare), con vittoria nel derby contro il Ravenna.

Le Titane devono giocare ancora con il Vittorio Veneto per completare le partite da calendario, che prevede ancora sei giornate intere più ben 7 gare ancora da recuperare relative a due distinte giornate. Dunque in caso di sospensione del campionato, la posizione delle sammarinesi è ben definita come ha ricordato il direttore sportivo Ivan Zannoni.

