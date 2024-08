Nuovo arrivo in casa San Marino Academy si stratta di Julia Saveria Weithofer, difensore statunitense che ha iniziato la propria carriera nell’UMass Minutemen nel Massachussets, per poi trasferirsi in Italia, dove ha indossato le maglie di Roma Calcio Femminile e Lazio. Dopo due stagioni trascorse in Championship, con il Durham, Julia si trasferisce alla Sassari Torres per due stagioni per poi volare in Irlanda, ad Athlone.