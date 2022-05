Grazie al successo per 3-1 contro il Sassuolo la Juventus Women ha vinto il quinto scudetto consecutivo. Un titolo che ha festeggiato anche la sammarinese Chiara Beccari. L'attaccante, classe 2004, fa parte della rosa della prima squadra dallo scorso ottobre, esordendo anche in serie A contro il Pomigliano e poi in Champions League.