Femminile: Juventus campione, San Marino spera ancora

Se prevedibile era la vittoria di oggi della Juventus contro il Napoli, che assegna alle bianconero lo scudetto matematico con due giornate di anticipo, non è affatto scontato il risultato della gara di domani delle San Marino Academy contro l'Inter. Un'occasione vitale per le Titane che vincendo potrebbero intanto agganciare le azzurre di Alessandro Pistolesi e provare nelle restanti due gare rimaste a cercare i punti per la salvezza. Quel che certo è che contro le neroazzurre il risultato a questo punto della stagione può essere solo quello della vittoria. I tre punti le Titane non li hanno ancora mai centrati nel 2021, dove hanno raccolto appena un punto in nove partite giocate.

La serie A e il sogno di restare nel massimo campionato di calcio femminile passa per la sfida di Acquaviva, una partita che a questo punto dovrà essere perfetta sotto tutti i punti di vista: concentrazione, attenzione e determinazione. Mai in dubbio quest'ultima, la San Marino Academy ha pagato soprattutto gli altri aspetti, ai quali si unisce anche l'inesperienza. Basta pensare che nelle ultime sette gare, le Titane sono riuscite due volte a chiudere sullo 0-0 il primo tempo oppure al massimo sotto di una rete. Le biancoazzurre fanno anche fatica a segnare, l'ultimo gol è quello di Serena Landa alla Juventus di fine febbraio. Al di là delle statistiche, la salvezza è un traguardo che la San Marino Academy può ancora raggiungere e contro l'Inter passa tantissimo di questo obiettivo.