Femminile: ko a Brescia per la Primavera della San Marino Academy

Torna il campionato primavera femminile. La squadra di Filippo Zaghini riparte da Brescia. Sul campo delle Leonesse arriva un ko per 2-1. Parte bene la squadra di Alessandro Mondini che ha un paio di buone occasioni con Algisi, nella seconda delle quali la numero 11 calcia sul fondo. Il Brescia, il vantaggio lo trova dopo 6 minuti sfruttando l'errore del portiere sammarinese che sul retropassaggio della compagna si attarda a rinviare e calcia addosso a Raffaella Belli che porta in vantaggio la sua squadra. Le biancoazzurre provano a replicare con una conclusione da fuori bloccata a terra.







Il Brescia trova il raddoppio su calcio di rigore concesso per un fallo di mano su un cross dal fondo. Sul dischetto si presenta Anna Chiara Stirati che batte la giovanissima Asia Scotti, classe 2006, con la rete del raddoppio. La San Marino Academy riesce a riaprire la partita con un altro calcio di rigore concesso per il fallo di Zonca su Modesti. Dagli undici metri Sofia Pirini dimezza lo svantaggio. Nel finale di tempo il Brescia si rende ancora pericoloso. Algisi entra dalla sinistra in area di rigore e da ottima posizione spara alto. Dall'altra parte Giuliani palla al piede. Grande azione della giocatrice sammarinese che entra in area e conclude, grande parata di Zanaglio. Prima della fine di tempo altra bella parata di Asia Scotti, sul tiro da fuori, con parata in angolo. Nella ripresa il Brescia si rende ancora pericoloso, con Tangattini che trova anche la conclusione in porta con parata di Scotti. A metà tempo palo del Brescia con Lumina che spara da fuori. L'ultima occasione della partita è per Lucia Grandoni in contropiede che trova la deviazione del portiere. Al fischio finale fa festa il Brescia che s'impone 2-1.