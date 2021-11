SERIE B FEMMINILE Femminile: ko al 95' per la San Marino Academy con il Cortefranca

Sconfitta in trasferta per la San Marino Academy che perde all'ultimo secondo 2-1 in casa del Cortefranca. Eppure parte abbastanza bene la gara per le Titane che si rendono pericolose con Barbieri, l'azione è fermata per fuorigioco. Dall'altra parte occasione per Muraro quando sul pallone in verticale Montanari esce dalla sua area, la giocatrice del Cortefranca calcia in porta, il terreno pesante da una mano alle biancoazzurre. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci prova col mancino Barbieri, palla alta. L'occasione da gol più importante nella prima parte di gara è per la San Marino Academy con Yesica Menin, quando l'attaccante sammarinese centra il palo interno.

Biancoazzurre sfortunate quando è Jansen a centrare un altro palo, la palla resta in area, poi il sinistro di Papaleo, e la grande parata di Ferrari a salvare il risultato. Poi l'azione sfuma. Dall'altra parte il Cortefranca passa in vantaggio: gran destro di Sonja Kiem dal limite dell'area. Palla a scendere che batte Montanari all'ultimo minuto del primo tempo. Nella ripresa prova a ripartire all'attacco la squadra di Alain Conte, ci prova Menin, parata a terra del portiere alla prima occasione. Buon momento sammarinese, altro cross dal fondo e girata di testa di Massa che non trova lo specchio di porta.

[Banner_Google_ADS]



Al 62' lo sforzo della San Marino Academy è ripagato dal gol del pareggio di Sofieke Jansen che in girata mette il pallone in fondo alla rete dopo che il cross di Menin viene deviato da Barbieri. Le Titane provano a ribaltarla, ancora con Jansen da ottima posizione il tiro della centrocampista olandese finisce alto al 63'. Cortefranca che con Redolfi sfiora il nuovo vantaggio con un tiro cross che sbatte contro la parte alta della traversa. A metà ripresa secondo giallo per Brambilla e rosso per la centrocampista biancoazzurra. Il Cortefranca prova a vincerla sfruttando anche più di una ripartenza che non riesce però a concretizzare. All'ultimo secondo arriva il gol da tre punti per il Cortefranca. La difesa della San Marino Academy rinvia corto, alimentando l'ultima occasione per le padrone di casa, Redolfi la spedisce nel mezzo, arrabbiandosi per la poca precisione, invece Montanari sbaglia l'intervento Guya Vavassori ci crede e appoggia il pallone in fondo alla rete. Vince il Cortefranca 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: