Femminile, l'Academy cede 1-0 al Lumezzane

Dopo 7 punti in fila, la San Marino Academy cede 1-0 al Lumezzane secondo in classifica, viceversa tornato a vincere dopo due X che l'avevano allontanato dal Como capolista. Le titane restano comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione: ora è +7 sul Venezia non più ultimo, che ha ceduto il fanalino di coda al Trastevere battendolo 4-1.

Primo sussulto sull'angolo di Landa che scavalca Limardi e arriva sul secondo palo, dove Galbiati va con un piattone che attraversa tutta l'area, senza far danni. Ma c'è anche l'Academy con l'imbucata di Mak per Dicataldo, Capecchi respinge. Ripresa e di nuovo biancazzurre: stavolta è Gattuso a mettere dentro, Galbiati buca e Miotto controlla e calcia, sbattendo sul recupero di Stankova. Stankova decisiva su entrambi i fronti, perché è lei che, al 54°, si fionda sul primo palo sull'angolo di Landa, trovando il tocco vincente con cui il Lumezzane sbanca Acquaviva.







