Femminile: L'Empoli passa a San Marino

ph @sanmarino academy

Cinque mesi dopo di nuovo l'Empoli sulla strada della San Marino Academy. Squadra diversa quella di Alain Conte rispetto alla gara di andata sul piano mentale, ma che deve fare i conti con le assenze. Parte bene l'Empoli di Alessandro Spugna. Glionna rientra sul sinistro e calcia in porta, palla che non va lontano dall'incrocio dei pali. Dall'altra parte la palla rimessa in area sugli sviluppi di un corner diventa buona per Menin. Conclusione che meriterebbe miglior sorte, provvidenziale, quanto decisiva la respinta di Giatras a salvare. L'Empoli continua con la soluzione da fuori. De Rita bene: Salvi si allunga a mano aperta a deviare in angolo.





La rete che sblocca la partita arriva al 15'. Sulla punizione di Glionna, Nozzi si perde Elisa Polli che di forza va a prendersi l'assist della compagna, firmando il 7' gol in campionato, il quarto in due partite contro la San Marino Academy. Sette minuti più tardi il raddoppio delle toscane. Situazione speculare alla precedente. Punizione di Glionna verso la porta. Salvi respinge, Norma Cinotti è la più rapida a intervenire sulla palla e ribadire in rete. La partita sembra prendere la strada di Empoli. La San Marino Academy paga due disattenzioni, ma tenta di reagire. Sul cross di Rigaglia, il colpo di testa di Baldini impegna Capelletti. E' una scossa che rianima le Titane, tanto che al 35' Raffaella Barbieri fa sette in campionato al termine di una gran bella azione San Marino. Uno/due al limite con Rigaglia e la grande freddezza dell'ex Luserna riapre la partita. Le palle inattive continuano a essere un problema per la squadra di Alain Conte. Nuova punizione calciata da Glionna, De Rita si libera e colpisce di testa tutta sola, palla sul fondo con deviazione di Salvi. Il tris dell'Empoli è rimandato al 41'. Palla in verticale di Polli per Chante-Mary Dompig, la giocatrice olandese aggira la difesa sammarinese e si ritrova davanti a Salvi in uscita. Il tocco sotto vale il 3-1 per le ospiti. Su calcio d'angolo proteste sammarinesi per un paio di presunte spinte, ma non tali da giustificare l'assegnazione di un rigore.

Nel recupero del primo tempo, le biancoazzure perdono palla a centrocampo. Cinotti innesca la ripartenza dell'Empoli, che si conclude con il quarto gol al termine di un'azione travolgente della squadra di Alessandro Spugna con Prugna che libera di tacco Glionna che da dentro l'area firma un bellissimo gol che chiude con un tempo di anticipo la partita.

Nella ripresa le Titane provano con orgoglio a riaprire la sfida. Alain Conte viene espulso dal direttore di gara. Le ospiti centrano un palo con Bellucci. Le Titane andrebbero anche in rete con Muya, ma il direttore di gara annulla su segnalazione del guardalinee, sul quale restano molti dubbi. Vecchione ci prova dal limite con tiro che termine sul fondo. Anche Rigaglia su punizione, la palla finisce alta.

L'Empoli vince 4-1, ora la sosta per la San Marino Academy per recuperare anche le assenti, poi il Milan.