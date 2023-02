SERIE B FEMMINILE Femminile: l'Hellas Verona batte la San Marino Academy 2-0 Una doppietta di Alessia Rognoni decide la sfida in favore delle padrone di casa.

Femminile: l'Hellas Verona batte la San Marino Academy 2-0.

La San Marino Academy perde 2-0 in casa dell'Hellas Verona nella 17' giornata del campionato di serie B. A decidere la sfida è la doppietta di Alessia Rognoni. Per le Titane si tratta dell'ottavo ko stagionale. Dopo la sosta la squadra di Giulia Domenichetti sarà impegnata in trasferta contro il Ravenna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: