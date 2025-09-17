TV LIVE ·
Femminile, l'Hellas Verona vince sul Titano

San Marino Academy al secondo ko di fila. A decidere la sfida di Acquaviva il bellissimo gol di Rachele Peretti.

di Elia Gorini
17 set 2025
Foto: San Marino AcademyFoto: San Marino Academy
Foto: San Marino Academy

Sfida nella sfida tra San Marino Academy e Hellas Verona, con le ospiti guidate dal'ex Simone Bragantini. Le scaligere s'impongono 1-0 sul campo delle Titane. Le biancoazzurre ripartono dal buon secondo tempo giocato a Brescia. Prima parte di gara equilibrata: la girata di testa di Cuciniello è interessante, ma la sfera si spegne a lato. Il Verona è soprattutto in conclusioni dalla distanza. Gloria Magni ci prova su calcio di punizione, non ci sono problemi per Valzogher. Su un cross dalla destra l'ex portiere del Sudtirol non è precisa nella respinta, ci prova Casadei, palla sul fondo. Tamborini da fuori non è precisa, dall'altra parte nemmeno Peretti. All'intervallo il risultato è di 0-0.

Nella ripresa ci vuole il grandissimo gol di Rachele Peretti per sbloccare la sfida. Conclusione da fuori di prima intenzione e 1-0 Hellas Verona. Le Titane provano a sfruttare anche qualche palla inattiva, ma non trovano lo specchio di porta. La più grande occasione per il pari la squadra di Giacomo Piva la costruisce con Tamborini che va a calciare in porta centrando il palo pieno. Le sammarinesi spingono alla ricerca del gol che non arriva. Il finale è tutto delle Titane, che spingono anche grazie alla superiorità numerica arrivata dopo il secondo giallo a Casellato. Restiste il gol di Rachele Peretti e l'Hellas Verona vince a San Marino 1-0.




