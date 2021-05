Femminile: l'Inter vince 5-2 a San Marino, poker per Stefania Tarenzi

Alain Conte

La San Marino Academy perde in casa contro l'Inter e vede allontanarsi la salvezza. Avvio da dimenticare per la squadra di Alain Conte che dopo due minuti è sotto già 2-0. Bastano 50 secondi a Stefania Tarenzi per sbloccare la partita su un cross dalla destra. Al 2' minuto il raddoppio è di Flaminia Simonetti con una conclusione al volo da dentro l'area di rigore. Le biancoazzurre riescono ad accorciare al 12' con il secondo gol stagionale di Yesica Menin, ma prima della fine di tempo arriva il 3-1 ancora di Stefania Tarenzi con un colpo di testa.









Nella ripresa rete annullata a Regina Baresi per fuorigioco, poi gol annullato anche a Giulia Baldini che sul cross di Barbieri tocca il pallone con la mano. Dal possibile 2-3 si passa al 4-1 per l'Inter ancora con Stefania Tarenzi, conclusione dal limite che batte Ciccioli. L'ex giocatrice del Brescia firma anche il 5-1 e il personale poker di reti depositando in fondo alla rete un cross di Marinelli dalla sinistra. Raffaella Barbieri segna l'ottavo gol in stagione sulla sponda di Muya. L'Inter vince 5-2.

A due giornate dalla fine la San Marino Academy ha bisogno di almeno 4 punti sperando in due ko del Napoli.